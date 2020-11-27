فيديو والدة جميلة عوض تتحدث لأول مرة عن معانتها مع الاكتئاب وسبب ابتعادها عن التمثيل

جميلة عوض ووالدتها الفنانة راندا عوض حلت كل منهما ضيفتين على الإعلامية منى الشاذلي، فى حلقة اليوم الخميس، من برنامج "معكم" الذي يعرض على قناة cbc، وتحدثت كل منهما عن علاقتهما القوية، كما تحدثت جميلة عن أحدث أعمالها ومشاركتها في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "لازم أعيش".

راندا عوض تشيد بابنتها جميلة عوض في مسلسل "إلا أنا"

راندا عوض التي حرصت على الابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية، قررت الظهور في هذه الحلقة والكشف عن أسرار وأسباب تركها التمثيل لفترة طويلة، كما كشفت عن رأيها في الدور الذي لعبته ابنتها جميلة في المسلسل، وقالت عنها: "المسلسل مؤثر جدًا وفي مشهد كل ماشوفه بعيط ولما شفت التيزر جالي اكتئاب وفضلت متأثرة وكنت فخورة بيها جدًا..ربنا بيحبني وبيطبطب عليا بجميلة".

من جانبها أوضحت جميلة عوض أن تصوير الحلقات كان مرهقًا للغاية، خاصة وأنها كانت تستغرق في عمل الماكياج الخاص بالفتاة المصابة بمرض البهاق، ما يقرب من 7 ساعات، إضافة إلى أن هذا الماكياج كانت تتم إزالته بواسطة الكحول فقط، وهو ما كان سيتسبب في إصابة عينها في أحد المرات.

سبب ابتعاد راندا عوض عن التمثيل وتفاصيل إصابتها بالاكتئاب

أما عن سبب ابتعاد راندا عوض عن التمثيل، فكشفت أنها تعرضت لحالة نفسية سيئة في أحد فترات حياتها، وأصيبت بالاكتئاب وباتت لا تريد أي انفعالات زائدة بسبب التمثيل وأداء الأدوار فقررت ألا تشارك في أي عمل فني، حيث أضافت جميلة ابنتها عن تلك الفترة: "كان عندها حالة رفض للسيناريوهات وبتقعد تعيط ومش عايزة تحس بضغط إن بييجي لها سيناريوهات ولازم تاخد قرار.. كانت عايزة تبقى حرة".

كما لفتت جميلة إلى أن من أكثر الأشياء التي تسببت في أزمة والدتها، هو أنها كانت تحكي بعض أسرارها لأحد الصحفيين على اعتبارهم أصدقائها، لكنها تكتشف في اليوم التالي أن أسرارها أصبحت مانشيت للجرائد، وهو ما تسبب في تفاقم أزمتها النفسية وقررت بعدها الابتعاد عن التمثيل حتى لا تتعرض لضغوط أخرى.

أحدث أعمال جميلة عوض ووالدتها

الجدير بالذكر أن آخر أعمال راندا عوض هو مسلسل "كلبش 2" الذي عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته كل من أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وهالة فاخر وروجينا وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي وسليمان عيد وأشرف زكي وآخرين.

بينما أحدث أعمال جميلة عوض كانت حكاية "لازم أعيش" في مسلسل "إلا أنا" والتي شارك في بطولتها كل من نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور والعمل إخراج مريم أحمدي وسيناريو نجلاء الحديني