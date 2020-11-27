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تعرف على نجمات برج القوس وأبرز صفاتهن

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امرأة برج القوس من الشخصيات الفضولية للغاية وتسعى لاكتشاف أشياء جديدة في الحياة، كما أنها تبحث عن الحقيقة في كل أمر، لديها جانب فلسفي في التفكير وتحب اكتشاف الفرص الجديدة والخيارات المتاحة أمامها ولا تيأس في ذلك.

امرأة برج القوس متحررة، ساحرة، تحب التغيير، وعندما تدخل أي مكان تعلم أن معظم الأنظار عليها. هي مستقلة ومتفتحة العقل ولا تعمل وفقا لجدول لأنه يشعرها بالتقيد. تحتاج امرأة القوس إلى المرونة في حياتها وتحب أن تشعر بأنها قادرة على تغيير خططها بما يناسبها بشكل أفضل. لا أحد يملي على هذه المرأة ما تفعله فتصرفاتها تنبع منها فقط.

وبحلول منتصف شهر نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر يحتفلن نجمات برج القوس بأعياد ميلادهن، وهن فنانات ذات طابع ومذاقا خاصًا. 

  • شريهان:
الفنانة الكبيرة شريهان من ينطبق عليها مواصفات امرأة القوس المتحررة، فهي من رقصت بتحرر وقدمت استعراضات وأبهرت أجيال مختلفة وليست فقط برشاقاتها وجمالها لقبت شريهان بالأسطورة فهي تعد من أكثر النجمات جاذبية حتى بعض ابتعادها عن الفن لسنوات وتعرضها لوعكة صحية.
  • رانيا يوسف:
المستقلة ومتفتحة العقل، النجمة السمراء رانيا يوسف التي تحتفل بعيد ميلادها ال٤٧ بعد بضعة ايام.

دائمًا يقترن اسم رانيا يوسف بالجدل إما لجرأة أدوارها وإطلالتها وإما بسبب صدقها في التصريحات التي تدلي بها، والصراحة دائمًا ما تضع مرأة القوس في مأزق. 
  • نيللي كريم:
ولأنها من نساء برج القوس وتعشق الحياة والمغامرات قررت الفنانة أن تعيش بمفردها دون أن يقيدها رجل لكي تثري جمهورها بـأروع الأدوار والأعمال الدرامية والسينمائية، لأنها النجمة نيللي كريم المصرية – الروسية التي تؤمن بالحريات وترى " النكد" لا يستطيع أن يكون رفيقًا لها ولذلك انفصلت عن زوجها دكتور التغذية الشهير هاني أبو النجا.
  • ماجدة الرومي: 
إنها صوت لبنان الحر الذي يرج جدران المسارح إذ قررت أن تشدو بـأروع ما قدمت من أغنيات على مدار مشوارها الفني، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي التي يصادف الـ13 من شهر ديسمبر.


هي صاحبة نظرة فلسفية في الحياة مثلما تتميز امرأة القوس، لا يوجد في الوطن العربي لا يعشق صوت ماجدة الرومي أو أناقتها ولباقتها في الحديث. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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