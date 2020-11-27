تعرف على نجمات برج القوس وأبرز صفاتهن

امرأة برج القوس متحررة، ساحرة، تحب التغيير، وعندما تدخل أي مكان تعلم أن معظم الأنظار عليها. هي مستقلة ومتفتحة العقل ولا تعمل وفقا لجدول لأنه يشعرها بالتقيد. تحتاج امرأة القوس إلى المرونة في حياتها وتحب أن تشعر بأنها قادرة على تغيير خططها بما يناسبها بشكل أفضل. لا أحد يملي على هذه المرأة ما تفعله فتصرفاتها تنبع منها فقط.
وبحلول منتصف شهر نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر يحتفلن نجمات برج القوس بأعياد ميلادهن، وهن فنانات ذات طابع ومذاقا خاصًا.
- شريهان:
- رانيا يوسف:
دائمًا يقترن اسم رانيا يوسف بالجدل إما لجرأة أدوارها وإطلالتها وإما بسبب صدقها في التصريحات التي تدلي بها، والصراحة دائمًا ما تضع مرأة القوس في مأزق.
- نيللي كريم:
- ماجدة الرومي:
هي صاحبة نظرة فلسفية في الحياة مثلما تتميز امرأة القوس، لا يوجد في الوطن العربي لا يعشق صوت ماجدة الرومي أو أناقتها ولباقتها في الحديث.
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