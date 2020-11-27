بالفيديو.. يارا تحيي ذكرى وفاة صباح بأغنية لها

حرصت المطربة اللبنانية يارا علي إحياء الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة صباح بغناء جزء من أغانيها .

نشرت يارا جزءا لها وهي تغني "ألو بيروت" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعية " انستجرام ".

وعلقت يارا علي الفيديو :" في ذكري رحيلها .

كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ورحلت شحرورة الفن الفنانة الكبيرة صباح عن عالمنا بعد حياة زاخرة أثرت فيها الفن وكانت من أجمل الفنانات وأكثرهم إشراقا وإقبالا على الحياة والحب، ورمزا من رموز السعادة، وقد قدمت صباح خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأعمال الفنية تمثيلا وغناء وتعتبر علامة من علامات ورموز الغناء والفن، وشاركت عمالقته فى العديد من الأعمال الفنية. اسم صباح الحقيقى هو جانيت جرجس فغالى وولدت فى 10 نوفمبر عام 1927 ، بأسرة بسيطة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية ، وظهرت مواهبها الفنية فى سن الطفولة، وحازت شهرة محلية، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر فتعاقدت معها على ثلاثة أفلام دفعة واحدة. جاءت صباح إلى مصر وبدأت ببطولة فيلم القلب له واحد عام 1945، ودربها الملحن الكبير رياض السنباطي فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وحققت شهرة ونجاحا كبيرًا.