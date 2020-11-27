بالفيديو.. يارا تحيي ذكرى وفاة صباح بأغنية لها

حرصت المطربة اللبنانية يارا علي إحياء الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة صباح بغناء جزء من أغانيها .
نشرت يارا جزءا لها وهي تغني "ألو بيروت" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعية " انستجرام ".
وعلقت يارا علي الفيديو :" في ذكري رحيلها .
كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
ورحلت شحرورة الفن الفنانة الكبيرة صباح عن عالمنا بعد حياة زاخرة أثرت فيها الفن وكانت من أجمل الفنانات وأكثرهم إشراقا وإقبالا على الحياة والحب، ورمزا من رموز السعادة، وقد قدمت صباح خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأعمال الفنية تمثيلا وغناء وتعتبر علامة من علامات ورموز الغناء والفن، وشاركت عمالقته فى العديد من الأعمال الفنية.
اسم صباح الحقيقى هو جانيت جرجس فغالى وولدت فى 10 نوفمبر عام 1927 ، بأسرة بسيطة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية ، وظهرت مواهبها الفنية فى سن الطفولة، وحازت شهرة محلية، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر فتعاقدت معها على ثلاثة أفلام دفعة واحدة.
جاءت صباح إلى مصر وبدأت ببطولة فيلم القلب له واحد عام 1945، ودربها الملحن الكبير رياض السنباطي فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وحققت شهرة ونجاحا كبيرًا.
انت احدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب "
وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".
يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.
فنانةٌ لبنانيةٌ شهيرة، كانت انطلاقتها الأهم عام 2004 بأغنية “حب كبير”، ومن ثم توالت نجاحاتها وبالأخص بألبومها الخليجي الذي لاقى جماهيرية في الخليج.
يذكر ان ، أول ظهورٍ لها كان في برنامج كأس النجوم على شاشة إل بي سي حيث حصلت عليه؛ ويعود الفضل الأكبر للملحن اللبناني طارق أبو جودة في انطلاقتها عام 2004.
ثم توالت نجاحات يارا من خلال ألبوماتٍ عدةٍ لبنانيةٍ وخليجية، وصورت عددًا من الكليبات الناجحة، ومنها دويتو مع فضل شاكر لأغنية “أخدني معك” التي حصدت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا؛ وحصلت يارا على عددٍ من الجوائز سواء كأفضل فنانةٍ أو عن أفضل أغنية، ففي عام 2014 حصلت على جائزة الموريكس دور كأفضل مطربةٍ لبنانية
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