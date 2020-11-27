نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقناع قرد.. محمد محسن: مش عايزين أي تعصب سواء الأهلي كسب أو الزمالك خسر والكأس مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد محسن، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.

فنشر محمد فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام " ،وعلق على الفيديو قائلاً :"لا للتعصب" .

وقال محمد محسن في الفيديو :" صباح الخير إن شاء الله الكاس مصري، مش عايزين أي تعصب سواء الأهلي كسب أو الزمالك خسر "

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين

وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

https://www.instagram.com/p/CIF4n5uAwOI/?igshid=10z15s9mo983a

