نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمى يواصل تصوير مسلسل "قارئة الفنجان" في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "قارئة الفنجان"، في بيروت، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد جمعة.

ومسلسل "قارئة الفنجان" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية .

وفي سياق آخر، عُرِضَ للفنان أحمد فهمى مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، صبرى فواز، نانسي صلاح ، حنان سليمان، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كرمي العدل.