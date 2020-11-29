أحمد بدير يقاضى إعلامية كويتية بسبب التنمر

قرر الفنان أحمد بدير أمس السبت، مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد تنمرها عليه والسخرية منه عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام".

وجاء ذلك بعد مشاركة الإعلامية مي العيدان صورة للفنان القدير أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الاقرع".

وردت سارة ابنة أحمد بدير عبر "فيسبوك" قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت سارة: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

ومن ناحية أخرى قال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه: "جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".

ويذكر أن الفنان أحمد بدير ولد في مدينة قنا في صعيد مصر، وحصل على الثانوية العامة عام 1966، كما حصل على ليسانس الآداب عام 1970.

وعمل ممثلا في مسارح مراكز الشباب ثم مؤلفًا ومخرجًا، ثم عمل ممثلا في الإذاعة من خلال عدة مسلسلات، شارك بالعديد من المسلسلات التلفزيونية منها طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا.

وفي المسرح تألق وحقق نجاح كبير في العديد من الأعمال منها ريا وسكينة، بكالوريوس في حكم الشعوب، الصعايدة وصلوا، ع الرصيف، دستور يا أسيادنا وفي السينما تبين كم هو فنان صبور، حيث قدم أدوارًا صغيرة، وشيئًا فشيئًا تمكن من إثبات موهبته.

ومن الأعمال التي شارك فيها سكوت ح نصور، أبناء وقتلة، بطل من ورق وغيرها، وهو متزوج وله ابنتان هما سارة ودعاء.