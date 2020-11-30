أخبار الفن.. أميرة العايدي تكشف تفاصيل النصب باسمها.. أحمد فهمي يتلقى رسالة قاسية بسبب شيكابالا

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي.

يستمر الفنان أحمد فهمى في إثارة الجدل بعد التصريحات المسيئة لنجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي تعرض لحملة انتقادات كبيرة من جمهور النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي توج بها المارد الأحمر بثنائي مقابل هدف. وانتقد عدد من النجوم موقف الفنان أحمد فهمي وكتب مصطفى حجاج تعليقًا على تصريح فهمي بخصوص شيكابالا، قائلا: "مش صح الأسلوب ده يا أحمد أنت فنان كبير، وبعدين مفيش حد أسياد على حد دى كورة مكسب وخسارة على الجميع، وشيكابالا لاعيب محترم، أنا أهلاوى، بس زى ما الأهلي بيكسب، الزمالك برده بيكسب". رسالة حجاج جاءت تعقيبا على منشور منسوب لفهمى، قال فيها: "أنا بسحب أى كلمة قلتها عنك فعلًا، الستوري بتاعته حالا، حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشيلني من عنده، الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقي ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كده وتعمل كده، فك كدة ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".

نفت الفنانة أميرة العايدي امتلاهكا أي حسابات بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مشيرة إلى ان أحد الأشخاص دشن حسابا باسمها منذ فترة طويلة. وقالت أمرة لـ"دوت الخليج": يتواصل هذا المزيف للأسف الشديد مع عدد من الصحافيين والنجوم ويطلب منهم بعض الأمور الشخصية باسمى، وهو أمر مزعج للغاية ويضع اسمى على المحك. وأضافت: علمت من بعض الأصدقاء أن هذا الحساب المزيف طلب من بعض الأصدقاء أرقام تليفونات، وخدمات في بعض الجامعات الخاصة، وبعض الاموال.

كشف الحساب الرسمي للفنانة دينا الشربيني، على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أنها قامت بعمل متابعة لـ زينة عاشور -زوجة عمرو دياب- وابناؤها الثلاثة (جانا وكنزي وعبدالله). وبتتبع الحسابات السابق ذكرها، تبين أن كلًا من «جانا وكنزي» أعادا متابعة دينا الشربيني، في ظل رفض الأم (زينة عاشور) وابنها «عبدالله»، ما يشير إلى أن «الشربيني» حاولت التصالح مع زوجة عمرو دياب، لكن الأخيرة رفضت هذا التصالح. ويرجح تصرف كلًا من دينا الشربيني، وزينة عاشور، الى الأخبار التي انتشرت حول أن الأخيرة تقف عائقًا أمام زواج عمرو دياب من أخرى بسبب الحقوق التي يكفلها لها القانون الإنجليزي كزوجة، باعتبار أنها حاملة لهذه الجنسية هي والهضبة.