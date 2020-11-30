3 سيدات من فلسطين في لجان تحكيم القاهرة السينمائي

تتجه الأنظار بعد أيام إلى دار الأوبرا المصرية بوسط العاصمة المصرية لإفتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الحدث السينمائي الأهم والأعرق في الشرق الأوسط.

يمثل السينما الفلسطينية هذا العام الفيلم المنتظر عرضه بالمسابقة الدولية Gaza Mon Amour وهو من اخراج الثنائي طرزان وعرب ناصر، عقب مشاركته في أكثر من مهرجان دولي منها شيكاغو السينمائي، وذلك عقب فوزة بجائزة شبكة الترويج لسينما اسيا والمحيط الهادئ بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي حيث عرض ضمن قسم Discovery.

الفيلم حصل على إشادة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في عرضه الاول، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

وأحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـ أبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف الحكومة وجود هذا التمثال معه.

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وتشارك المخرجة الفلسطينية نجوى نجار ضمن لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف.

المخرجة نجوى نجار، التي كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 12 فيلما حازت معظمها على الجوائز والاستحسان النقدي، وكانت عروضها الأولى في مهرجانات القاهرة، وبرلين، وكان، ولوكارنو، وصندانس، وفي عام 2020 تمت دعوتها لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

كما تشارك الناقدة الفلسطينية الأردنية علا الشيخ ضمن لجنة اسبوع النقاد الدولي، وهي مبرمجة أفلام لعدد من المهرجانات السينمائية، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات سينمائية، وعضو لجنة اختيار الفيلم الفلسطيني للتنافس على الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

وتسجل المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة حضورها بلجنة تحكيم أفضل فيلم عربي، ومن أفلامها "اجرين مارادونا"، الفائز بجائزة روبرت بوش ستيفتونج، و"غزة بعيونهن"، و"العبور"، و"الرسم من أجل أحلام أفضل" (2015)، وشهدت الدورة الأخيرة لمهرجان فينسيا عرض أول فيلم روائي طويل لها كمنتجة الذي يحمل اسم "200 متر"، والذي اختارته الأردن لتمثيلها في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42 كل من السيناريست وحيد حامد والممثلة منى زكي، بخلاف المخضرم كريستوفر هامبتون، وهو كاتب مسرحي وسيناريست بريطاني، تنقلت عائلته في صغره بين عدة بلدان من بينها الإسكندرية في مصر وعديد من الدول الأخرى قبل الاستقرار في إنجلترا بلده الأصلية.