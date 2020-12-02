وفاء وأيتن عامر في العرض الخاص لفيلم خان تيولا

شهد العرض الخاص لفيلم "خان تيولا" حضورا فنيا متواضعا، وحرصت أيتن عامر على مساندة شقيقتها وفاء بطلة الفيلم، كما حرص عدد من أبطاله ومنهم نضال الشافعي على الحضور.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى، حيث يكشف بعض تفاصيل كواليس الوسط الفني، وتحديدا فكرة ورش التمثيل من خلال شاب يرغب فى التمثيل ويقع فى حب فتاة، ويقرر التقدم لخطبتها، ثم يتفقان على تكوين فرقة لتقديم عدد من العروض.
يذكر أن هذا التعاون الأول سينمائية بين نضال الشافعى والمخرج محمد حمدى ولكن التعاون الثالث بينهما على المستوى العام حيث اشتركا فى تقديم مسلسلى شطرنج والسر.
وقد كشف الفنان نضال الشافي تفاصيل فيلمه الجديد "خان تيولا"، وذلك من خلال لقائه في برنامج "the insider".
وقال "الشافعي" من خلال اللقاء "الفيلم تدور أحداثه في إطار الرعب النفسي الذي يدخل المشاهد في حالة من التشويق لمشاهدة الأحداث.
وأوضح نضال الشافعي المقصود بعنوان الفيلم "خان نيولا" قائلا "كلمة "خان" معنها مكان ما، أما كلمة "تيولا" الجمهور سيعرف معناها عند مشاهدة الفيلم.
ومن ناحية أخرى انتهى الفنان نضال الشافعى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الورشة" والذى يعود به إلى السينما حيث كانت آخر المشاهد داخل مسرح النهار.
ويشارك نضال الشافعى فى بطولة الفيلم كل من سهر الصايغ ومحمد جمعة وحنان سليمان ومحمد جمعة وحمزة العيلى ونور الكاديكى ورانيا شاهين وأحمد صيام وأحمد حلاوة ومن اخراج محمد حمدى.
يذكر أن شارك نضال الشافعي في مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، وإخراج تامر كرم.
وقد كشف الفنان نضال الشافي تفاصيل فيلمه الجديد "خان تيولا"، وذلك من خلال لقائه في برنامج "the insider".
وقال "الشافعي" من خلال اللقاء "الفيلم تدور أحداثه في إطار الرعب النفسي الذي يدخل المشاهد في حالة من التشويق لمشاهدة الأحداث.
وأوضح نضال الشافعي المقصود بعنوان الفيلم "خان نيولا" قائلا "كلمة "خان" معنها مكان ما، أما كلمة "تيولا" الجمهور سيعرف معناها عند مشاهدة الفيلم.
ومن ناحية أخرى انتهى الفنان نضال الشافعى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الورشة" والذى يعود به إلى السينما حيث كانت آخر المشاهد داخل مسرح النهار.
ويشارك نضال الشافعى فى بطولة الفيلم كل من سهر الصايغ ومحمد جمعة وحنان سليمان ومحمد جمعة وحمزة العيلى ونور الكاديكى ورانيا شاهين وأحمد صيام وأحمد حلاوة ومن اخراج محمد حمدى.
يذكر أن شارك نضال الشافعي في مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، وإخراج تامر كرم.
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