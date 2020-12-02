وفاء وأيتن عامر في العرض الخاص لفيلم خان تيولا

وقد كشف الفنان نضال الشافي تفاصيل فيلمه الجديد "خان تيولا"، وذلك من خلال لقائه في برنامج "the insider".

وقال "الشافعي" من خلال اللقاء "الفيلم تدور أحداثه في إطار الرعب النفسي الذي يدخل المشاهد في حالة من التشويق لمشاهدة الأحداث.

وأوضح نضال الشافعي المقصود بعنوان الفيلم "خان نيولا" قائلا "كلمة "خان" معنها مكان ما، أما كلمة "تيولا" الجمهور سيعرف معناها عند مشاهدة الفيلم.

ومن ناحية أخرى انتهى الفنان نضال الشافعى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الورشة" والذى يعود به إلى السينما حيث كانت آخر المشاهد داخل مسرح النهار.

ويشارك نضال الشافعى فى بطولة الفيلم كل من سهر الصايغ ومحمد جمعة وحنان سليمان ومحمد جمعة وحمزة العيلى ونور الكاديكى ورانيا شاهين وأحمد صيام وأحمد حلاوة ومن اخراج محمد حمدى.

يذكر أن شارك نضال الشافعي في مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، وإخراج تامر كرم.