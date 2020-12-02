إيهاب فهمي لـ"دوت الخليج الفني" أشرف زكي يستحق التكريم لإنسانيته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان إيهاب فهمي، عن سعادته بحضور تكريم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمركز الثقافة الروحي بحي الدقي.

وقال "فهمي" في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني": "أشرف زكي على المستوى الشخصي إنسان جميل جدًا ومش بيسيب فنان في ضيقة وبيقف جنب الصغر والكبير".

وأضاف "فهمي": "يستحق التكريم بجد لأنه بيتعب جدا وبيساهم في حل مشاكل النقابة والممثلين ويساعد الطلبة الجدد ويستحق أكتر من كده بكثير".

يذكر أن المركز الثقافي الروسي، أقام مساء أمس الثلاثاء احتفالية لتكريم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، بمسرح "تشايكوفسكى" بمقر المركز في حي الدقي.

حيث حضر الاحتفالية عددا من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومنهم روجينا، هاني رمزي، صابرين، جومانة مراد، بوسى شلبى، وفاء سالم، محمود حميدة، لبلبة، محسن منصور، رحاب الجمل، ومنير مكرم وشقيقة أشرف، الفنانة ماجدة زكى، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى.

أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا بنتين.