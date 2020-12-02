محمد الشرنوبي: " ٢٠٢٠ كانت سنة حلوة بالنسبالي عشان اتجوزت فيها"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الفنان محمد الشرنوبي أنه يواصل حاليًا تصوير مسلسل "لؤلؤ"، مُشيرًا إلى أنه متحمسًا جدًا لذلك الفيلم.

وقال محمد الشرنوبي في تصريحات صحفية له على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي :"بصور لؤلؤ، ومتحمسله جدًا، حاسس إنه هيبقى حاجة حلوة إن شاء الله، كلنا عاملين شغل حلو".

وأضاف محمد الشرنوبي أنه يواصل أيضًا تصوير فيلم "جارة القمر" مع المخرج هادي الباجوري، لافتًا أن ذلك اسم مبدئي للفيلم، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي إلى الآن.

وأكد محمد الشرنوبي أن عام ٢٠٢٠ بالنسبة له كان عامًا جيدًا، مُضيفًا" سنة ٢٠٢٠ بالنسبة لي حلوة جدًا، وفيها حاجات حلوة جدًا حصلتلي، بالنسبة لكل الناس مش ألذ حاجة عشان ظروف كورونا، لكن أحداثها حلوة واتجوزت فيها، وبالنسبالي حلوة جدًا مش وحشة خالص".

وفي سياق آخر،

يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.