نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أحمر يسرا تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة يسرا خلال تواجدها على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وظهرت يسرا خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان كب طويل باللون الأحمر، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

وفي سياق آخر، يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.