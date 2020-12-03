قبلات النجوم تشعل السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي ..صور

شهدت السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تبادل القبلات الساخنة وذلك فى حفل الافتتاح الذى انتهى منذ قليل.

وأشعل الفنان أحمد الفيشاوى، السجادة الحمراء؛ بعد ظهوره مع زوجته ندى الكامل، وحرص على تقبيلها، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع، وأعاد إلى الأذهان أزمة قبلاته مع زوجته على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.

كما حرص الفنان محمد فراج، على تقبيل خطيبته بسنت شوقي، وخطفا الأنظار إليهما فور وصولهما خاصةً أنه كان الظهور الأحدث بعد فترة من حالة الجدل حول انفصالهما وشائعات خلافاتهما.

فى ظل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 42، رصدت كاميرا "دوت الخليج"، جميع إطلالات الفنانات والفنانين في 100 صورة.

وظهرت إنجي علي، على السجادة الحمراء ملتزمةً بالإجراءات الاحترازية، وارتدت الكمامة، وحرصت على الحفاظ على المسافات بينها وبين المتواجدين.

وتألقت الفنانة إلهام شاهين في الصورة، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وأنيقة تكشف عن جمالها، وبأكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي لإكمال إطلالتها.

فيما ظهر أشرف عبد الباقي، في فيديو وهو يتجهز لتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، معلقا "التجهيزات الأولى لافتتاح مهرجان القاهرة الدولي.. استنوني".

وظهر على السجادة الحمراء أحمد حلمى وليلى علوى ومنه شلبي ويسرا وشيرين رضا.

وتألقت ياسمين صبرى كعادتها بفستان أسود أنيق مما جعلها تتصدر المرتبة الثانية في هاشتاج تويتر.

واُفتتحت في السابعة من مساء أمس، الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

من جانبه، أعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست، محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم إنتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.

وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.