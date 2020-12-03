وحيد حامد يبكي الحضور في كلمة تكريمه بمهرجان القاهرة ومنة شلبي تقدم جائزة منى زكي..فيديو وصور

انتهت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020، في دورته الـ42، بتكريم عدد من الفنانين وأبرزهم الفنانة منى زكي والكاتب الكبير وحيد حامد.

كلمة مؤثرة من وحيد حامد في افتتاح مهرجان القاهرة

وتلقى الكاتب الكبير وحيد حامد تكريم خاص في مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال جائزة الهرم الذهبي التقديرية لانجاز العمر، وألقى وحيد حامد كلمة مؤثرة بعد تلقيه الجائزة، والتي تسببت في بكاء الحاضرين، ومنهم يسرا ولبلبة وساندرا نشأت وإلهام شاهين ونرمين الفقي وغيرهم، وقال إنه محظوظ لمساندة النجوم والعاشقين للسينما له، ولمعاصرته أجيال متعددة من النجوم مثل محمود مرسي وأمينة رزق وعادل إمام ونبيلة عبيد ويسرا ومنة شلبي ومنى زكي وغيرهم.

ووجه وحيد حامد الشكر إلى الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله والمخرج سمير خفاجة والمخرج يوسف سيف وشريف عرفة وغيرهم على مساندتهم له طوال مسيرته، وقال إنه لم يكن ليتلقى التكريم لولا مساندة الجميع له في مسيرته، وأضاف إنه عاش زمناً جميلاً وسط هؤلاء النجوم والعاشقين للسينما، وإنه يحب أيامه وحياته بسبب السينما.

منة شلبي تقدم جائزة منى زكي في مهرجان القاهرة

وقدمت الفنانة منة شلبي جائزة زميلتها الفنانة منى زكي في مهرجان القاهرة، وقالت إنها سعيدة لتقديم الجائزة لها بسبب حبها لها على المستوى الشخصي والفني، وتغزل بها قبل ان تقدم لها الجائزة، وقالت منى زكي بعد تكريمها بجائزة فاتن حمامة، إنها كانت تحلم في بداياتها في الوقوف على هذا المسرح، وإنها سعيدة بمهنتها التي جعلتها تعيش أكثر من حياة وتشعر بالناس وتجسد لحظاتهم في أعمالها.

ووجهت منى زكي الشكر لكل العاملين في السينما والذين استفادت منهم في مسيرتها، وعبرت عن سعادتها لتلقيها تكريم باسم الفنانة فاتن حمامة، وأنها محظوظة لسماع صوتها مرة في حياتها، وكان صوتاً راقياً، بالإضافة إلى انها محظوظة للعمل مع الفنان أحمد زكي وغيرهم من النجوم.

تامر حسني يغني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة تقديم فقرة غنائية للفنان تامر حسني، والذي قدم أغنية خاصة للمهرجان بعنوان "الدنيا فيلم"، وكذلك قدم الفنان أشرف عبد الباقي الفقرة الافتتاحية في الحفل، والتي مازح بها الحضور، قبل بدء مراسم الافتتاح وتوزيع الجوائز.