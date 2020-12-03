نادين نسيب نجيم تظهر حجم تشوه وجهها بعد الانفجار بصور تتشر لأول مرة

نادين نسيب نجيم حلت ضيفة على برنامج "أحمر بالخط العريض" والذي يعرض على قناة "lbc" وكشفت الفنانة اللبنانية عن تفاصيل ما حدث لها بعد انفجار بيروت والإصابات التي تعرضت لها والتي تسببت في خضوعها لأكثر من عملية.

نادين نسيب نجيم تكشف عن أول صورة لوجهها بعد الانفجار مباشرة

نادين نسيب نجيم أكدت في لقائها مع برنامج "أحمر بالخط العريض" عن حجم الضرر الكبير الذي تعرضت له عقب انفجار بيروت وأظهرت بعض الصور من هاتفها التي كشفت فيها التشوه الكبير الذي تعرض له واجهها عقب الانفجار والذي على أثره خضعت لأكثر من عملية فقالت الفنانة اللبنانية: "هذه الصور تظهر انكسار سني، وانشقت شفتي لجزئين، وانفي انكسر، وارسلت للطبيب صوري بعد العملية وبعد يومين أغلقت عيني بشكل كامل".

نادين نسيب نجيم: اكتفيت بنشر صوري بعد جراحة وجهي

نادين نسيب نجيم كشفت كذلك السبب الذي منعها من نشر الصور الأولى لإصابتها بعد الانفجار وتحديدا بعد الهجوم الذي شنه البعض عليها، حيث أوضحت انها اكتفت بالفيديو الذي نشرته في بداية الانفجار والذي اظهر الدماء في منزلها، وأنها لا ترغب في اكتساب اي تعاطف فقالت: "أنا لم انشر هذه الصور من أجل اكتساب تعاطف او يقوم الاشخاص الذين بلا ضمير بالشعور بالذنب، انا الآن بنشر صوري بلا فلتر والجميع يرى، واكتفيت بالذي قمت بنشره والجميع يرى الدماء التي كانت تتواجد على الأرض بمنزلي فهل هذه دماء دجاجة، فلا افهم، وأنا أيضا فكرت بالولاد الصغار الذين قد يروا مثل هذا الصور".

نادين نسيب نجيم أضافت: "هناك شخص رديت عليه بشكل حازم وقوي بعد العملية وشعرت براحة بهذا الرد وكذلك الذين كانوا في حالة ضيق من الاتهامات التي وجهت لي، ومن رديت عليه يستحق هذا الرد ومن كل قلبي أقولها لان من يضغط على أوجاع الناس يستحق أن يحدث له نفس الأمر".

نادين نسيب نجيم: أشكر أحلام لأنها دوما تدافع عني

نادين نسيب نجيم شكرت كذلك الفنانة الإماراتية أحلام بسبب الدفاع عنها وكذلك السؤال والبحث عنها بعد ما وقع الانفجار فقالت الفنانة اللبنانية: "أحلام دائما تدافع عني وليست أول مرة تفعل ذلك، وأقول لها أولا شكر كثيرا على هذا الاهتمام لأنها أول شخص كان يبحث عني بعد وقوع الانفجار وخافت علي شخصي، بعدما تأخرت في نشر أي تعليق على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك أؤكد على اهمية ان نحترم أوجاع بعضنا لأن الجميع تضرر بما حدث".