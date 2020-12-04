مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تعرض أفلام نادرة عن مناسك الحج عام 1963

مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي على الرغم من أزمة فيروس كورونا لكنها لا تزال مستمرة في الفعاليات السينمائية التي توفرها للجمهور السعودي خلال هذه الفترة في قاعة الأمير فيصل بن فهد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

أفلام وصور نادرة لرحلة حج عمرها 57 عاما

مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي نشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بيان كشفت فيه عن تقديم عروض لأفلام وصور نادرة تعرض لأول مرة على الشاشة الكبيرة، وأوضحت المؤسسة في بيانها أن العروض توثق رحلة مناسك الحج في عام 1963 دخل مكة المكرمة التي تظهر بشكل لم يراها به الكثيرون من قبل فجاء بيان المؤسسة: "تقوم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بتقديم معرض يضم صوراً وأفلاماً نادرة تعرض لأول مرة، بما فيها توثيق لمناسك موسم الحج عام 1963، نرى فيها مكة المكرمة كما لم نرها من قبل".

أبرز الأفلام في جدول عروض مؤسسة مهرجان البحر الأحمر

مؤسسة مهرجان البحر الأحمر كشفت كذلك عن موعد ومكان هذه العروض والتي سوف تقام بداية من اليوم 3 ديسمبر وحتى 10 يناير 2021 وذلك في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالعاصمة السعودية الرياض فقالت المؤسسة في بيانها: "شاهدوا الفيلم من ديسمبر 3 إلى يناير 10 في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض"، مؤسسة مهرجان البحر السينمائي من المقرر أن تعرض أكثر من فيلم قصير في أيام 6 و7 ديسمبر منها الفيلم السعودي "ارتداد" الذي شارك في مهرجان كيبك سيتي السينمائي بكندا، كما سوف يعرض فيلم "بركات"، وذلك في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض.

عرض فيلم "1982" لنادين لبكي في الرياض

"1982" من الأفلام التي سوف تعرض يوم 4 ديسمبر ضمن فعاليات مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهو يعتبر أول عمل للمخرج وليد مونس، وشارك في بطولة الفيلم النجمة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي كشف في بيان رسمي عن بدء عروض سلسلة من أفلام برنامج "تجريب"، والذي يهدف من خلالها المهرجان إلى إبراز المواهب الصاعدة في السينما السعودية الجديدة، حيث تم عرض 11 فيلمًا عبر الإنترنت على مدار أسبوعين، وذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي. وكانت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قررت منذ أشهر تأجيل انطلاق دورته الافتتاحية بمدينة جدة السعودية، التي كان من المقرر إقامتها، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الماضي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية في السعودية بسبب فيروس كورونا.