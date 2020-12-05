عمرو سلامة عن وحيد حامد: أهم كاتب سيناريو في تاريخ السينما المصرية

نشر المخرج عمرو سلامة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد تكريم المؤلف وحيد حامد فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى يقام حاليا.

وقال عمرو سلامة: "وحيد حامد، أزعم أنه أهم كاتب سيناريو في تاريخ السينما المصرية.. وحيد حامد كتب لكل الوسائط، إذاعة، مسرح، تليفزيون وسينما، وكل وسيط من دول له نجاحات وعلامات فيه".

أضاف سلامة : "وحيد حامد من القلائل -مش في مصر بس بل عالميا- اللي كتب أفلام ممتعة، ناجحة تجاريا، وفنيا على مستوى راق، لو كان عندنا قوى تسويقية كبيرة كان زمانه حصل على أهم جوائز من أهم المهرجانات العالمية".

وأوضح سلامة: "وحيد حامد هو مؤلف وصل اسمه إنه بقى كاتب ناجح شعبيا مع الجمهور، ممكن يكتب فيلم ويكون ممثلينه ومخرجه مش من الصفوف الأولى والناس تخشه لاسم وحيد حامد، مؤلف كان قادر يصنع نجم مش يستنى نجم يصنعه".

واشار سلامة : "وحيد حامد مش بس كاتب، وحيد حامد كمان منتج، وأنتج أفلام مهمة جدا وبسببه في مخرجين ونجوم كثير شعبيتهم اتخلقت بسبب اختياره لهم.. وحيد حامد كان عنده بصيرة وتوقعات في أفلامه لم يتوقعها سياسي أو عالم اجتماع أو حتى عالم فلك، وتحققت في الواقع كأنه كان راجع من المستقبل وشافها هناك".

واستطرد سلامة : "وحيد حامد كاتب كان في جماعات إرهابية حطاه على قوائم اغتيالات ومستهدفينه أكثر من قيادات في الدولة من كثر ما أفكاره كانت أقوى من السلاح.. وحيد حامد زي نجيب محفوظ كاتب محنك عرف يستغل أي سنتيمتر من هامش الحرية اللي كان موجود في كل عصر بذكاء وحنكة ودبلوماسية علشان يعترض ويعارض بعقل وبدون صدام مباشر يعطل مسيرته".

اكمل سلامة : "وحيد حامد كان تقدمي وعرف يدس العسل في العسل، عرف يمرر أفكار في غاية التقدمية، وعرف يشاكس مع الأفكار الشعبية المليئة بالنمطية والأحكام الأخلاقية السخيف والمزيفة.. وحيد حامد كتب كل الأنواع تقريبا، ماكنش محصور في نوع واحد، كوميدي ودرامي وميلودراما وسياسي وغيره".

وقال عمرو : "وحيد حامد كان مش بيشوف الزبون عايز إيه، كان الزبون ده منتج أو نجم أو جمهور أو ظروف صناعة، كان قادر يعمل اللي هو عايزه وكل من سبق برضه تقبل عليه.. وحيد حامد كتب أكثر من ثمانين عمل! يعني مش بس جودة، لأ غزارة مرعبة في الإنتاج.. وحيد حامد أنجب مروان حامد واحد من أهم المخرجين في تاريخ الصناعة، ولسه قدامه تاريخ طويل هنشوف فيه كثير".

وأخير اوضح سلامة : "كل ما الواحد بيكبر ويشتغل يعرف إن وحيد حامد مش بس كاتب مميز وخلاص، وحيد حامد هو مثال أعلى ملهم وبرضه يعقد لإنك مهما اشتغلت مش هتعمل عشر إنجازاته.. ربنا يديله طول العمر".