أول ظهور علني لـ طارق العريان مع المودل نيكول سعفان ..هل يعلن ارتباطه بها رسمياً؟

أول ظهور علني لـ طارق العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعفان التي كانت قد دارت حولها الشائعات بأنها حبيبته في فترة ما قبل انفصاله عن زوجته الفنانة اصالة نصري، فالمخرج طارق العريان ظهر لأول مرة برفقة نيكول سعفان خلال حضوره حفل بمناسبة احتفالات نهاية العام بحضور أصدقاء مشتركين لهما وبينهم ماجد المصري وزوجته رانيا ابو النصر، وكان لافتاً ظهور نيكول سعفان بمجموعة صور برفقة طارق العريان والتي نشرت ايضا مقاطع فيديو من هذا الإحتفال عبر خاصية الاستوري على حسابها على انستغرام.

أول ظهور علني لـ طارق العريان مع المودل نيكول سعفان

المخرج طارق العريان شارك في حفل بمناسبة احتفالات نهاية العام ومناسبة الكريسماس وأظهرت بعض اللقطات المتداولة للحفل الضخم ظهور المودل السورية نيكول سعفان برفقة طارق العريان الى جانب مجموعة من أصدقائهما، ويعد هذا الظهور الأول والعلني للثنائي طارق العريان برفقة المودل السورية نيكول سعفان بعدما كانت قد درات شائعات حول علاقتهما العاطفية وبأنها حبيبته في فترة ما قبل انفصاله عن زوجته أصالة نصري التي طلبت الطلاق منه عندما اكتشفت خيوط هذه العلاقة وفق ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا.

واطلت نيكول سعفان في الحفل بفستان ميدي بلون أسود وعاري الأكتاف وتركت شعرها منسدلاً ونشرت مجموعة صور لها عبر خاصية الستوري على حسابها انستغرام.

طارق العريان يعترف بأنه يعيش قصة حب

وسبق وأن انتشرت الشائعات بأن سبب خلافات أصالة نصري وطارق العريان، هو إكتشاف الأولى ارتباطه بقصة حب بفتاة شابة تصغره بسنوات كثيرة، ما دفع الفنانة السورية الى الإصرار على الطلاق خصوصاً وأنها المحت في تصريحات لها الى تعرضها للخيانة ودخولها في حالة نفسية جراء ذلك.

ويتزامن ذلك مع تصريحات سابقة لطارق العريان قبل حوالي أسابيع ماضية حول اعترافه بأنه يعيش قصة حب في الفترة الحالية مع احدى الفتيات لكنه قال بأنها لم تسفر حتى الآن عن الزواج، وأكد بأنه يرفض التدخل في حياته الخاصة لأنها تخصه فقط.

طارق العريان لفت في تصريحه ايضا الى أن انفصاله عن أصالة ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

يشار الى طارق العريان انفصل عن اصالة رسمياً في 6 يناير 2020 بعد 14 عاماً من الزواج الذي أثمر عن توأم هما "آدم وعلي".

ومن الجدير ذكره بأن المعلومات المتداولة عن نيكول سعفان بأنها عارضة أزياء سورية من أصول مصرية، وتبلغ من العمر 22 عاماً بينما يكمل طارق العريان عامه السادس والخمسون.

فهل يعلن طارق العريان ارتباطه رسمياً بنيكول سعفان بعد ظهورها العلني الاول على الأضواء؟