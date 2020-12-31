كبار المطربين يطرحون "أغاني مهرجانات" رغم الهجوم والمنع.. محمد فؤاد وسامو زين أحدثهم

محمد فؤاد صدم الجمهور بعدما طرح مهرجان "في الحفلة" لأول مرة في مسيرته، وتزامن معه المطرب سامو زين الذي طرح مهرجان "أخطبوطا"، وذلك في الفترة الذي تلقى به أغاني المهرجانات لانتقادات وقرارات بمنعها من نقابة الموسيقيين.

محمد فؤاد يطرح مهرجان "في الحفلة" ويثير الجدل

وبعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، قرر محمد فؤاد العودة إلى الجمهور بأغنية مهرجانات لأول مرة بعنوان "في الحفلة"، وتعاون بها مع نجوم المهرجانات علاء فيفتي و"الدوبل زوكش"، وأثارت الأغنية الكثير من الجدل، وانقسم الجمهور بين انتقاد محمد فؤاد بسببها واتهامه بعدم احترام تاريخه الفني والتنازل أمام المهرجانات والتريند، في حين دافع البعض عنه بحجة مسايرة الأعمال الشبابية وتقديم الأفكار الجديدة.

سامو زين يقلد محمد رمضان ويقدم المهرجانات

صدمة غناء محمد فؤاد لأغاني المهرجانات، جاء بالتزامن مع أزمة نقابة الموسيقيين وهاني شاكر مع المهرجانات ونجومها وصدور قرار بمنع حفلاتهم، وهو ما اعتبره البعض تحدياً من محمد فؤاد لنقابة الموسيقيين وهاني شاكر، وهو ما فعله أيضاً المطرب سامو زين، والذي قدم مهرجان "اخطبوطا" لأول مرة في مسيرته، ولكنه تعرض لانتقادات واسعة بسبب تقليده لمحمد رمضان وطريقة غنائه واختيار كلمات أغانيه الشهيرة.

نجوم تراجعوا أمام المهرجانات رغم الانتقادات

وسبق محمد فؤاد وسامو زين عدد من النجوم الذين قدموا أغاني المهرجانات لأول مرة في مسيرتهم، وتجاهلوا الانتقادات وقرارات منع المهرجانات، وأبرزهم الفنان حكيم والذي طرح أغنية "صحاب أونطة" مؤخراً، وجاءت شبيهة لأغاني المهرجانات، وبرر حكيم وقتها بانه يسعى إلى استغلال نجاح أغاني المهرجانات وتطويرها ودمجها مع الأغنية الشعبية التي يقدمها.

وأثار أحمد سعد أزمة أيضاً هذا العام بعد تقديمه دويتو مع نجم المهرجانات حسن شاكوش في أغنية "100 حساب"، واعتبر البعض خطوته تحدياً لنقابة الموسيقيين وتردد إنه سيواجه قرار بمعاقبته أو بمنعه من الغناء، ولكنه دافع عن الدويتو وقال إنه كان يرغب في تقديم أغنية مهرجانات بكلمات ومضمون جيد مستغلاً حب الجمهور لها.

وتسابق عدد من النجوم في تقديم المهرجانات من قبل بطرق مختلفة، وأبرزها تجربة آسر ياسين ونيللي كريم في مهرجان "مليونير" من مسلسلهم الأخير "بـ100 وش"، بالإضافة إلى تجربة مي كساب في غناء المهرجانات مع زوجها أوكا، وطرحت أيضاً الفنانة الكويتية شمس مهرجان بعنوان "كهربا" في ألبومها الأخير.. فهل تشهد الفترة المقبلة انضمام نجوم آخرين إلى موجة المهرجانات؟