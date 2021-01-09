كاثرين زيتا جونز تنضم لطاقم تمثيل Prodigal Son

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تستعد النجمة الكبيرة كاثرين زيتا جونز للانضمام لفريق عمل الموسم الثاني من مسلسل Prodigal Son، الذي يطرح على شبكة فوكس.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، كانت زيتا جونز في فترة غياب عن العمل الفني دامت لسنوات، قبل ان تقرر العودة والانضمام لابطال المسلسل الذي يبث موسمه الجديد في يوم 12 يناير القادم.

وستجسد زيتا جونز في المسلسل شخصية باسم Dr. Vivian Capshaw وفقا لفوكس.

