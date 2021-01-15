الممثلة البحرينية أمينة القفاص في حالة حرجة بالمستشفى ونجوم الفن يناشدون الجمهور للتبرع بالدم

أمينة القفاص النجمة البحرينية القديرة تمر حاليًا بوعكة صحية شديدة وترقد في أحد مستشفيات البحرين، في حالة حرجة، بحسب ما أعلنت النجمة شيماء سبت عبر حسابها على انستجرام.

شيماء سبت تقلق الجمهور على حالة أمينة القفاص

شيماء سبت نشرت لمتابعيها مقطع فيديو وعبرت عن مدى قلقها على حالة النجمة البحرينية أمينة القفاص، بعد دخولها المستشفى إثر ازمة صحية لم تكشف عن تفاصيلها، وأكدت أن الفنانة القديرة ترقد حاليًا في حالة حرجة وتحتاج لمتبرعين بالدم، حيث قالت في الفيديو: "ياما شفتوها وضحكتوا معاها.. دوت الخليج حالتها حرجة جدًا في المستشفى ولحد دلوقتي مش لاقيين متبرعين.. الله يشفيكي يا الغالية يا أم أحمد ويحميكي يارب".

وأضافت شيماء سبت: "وينكم يا أهل الشيمة والفزعة بنت البحرين الفنانة القديرة أمينة القفاص محتاجتكم"، لافتة إلى أنها تحتاج كميات كبيرة من الدم بسبب سوء حالتها الصحية.

أمينة القفاص في حالة حرجة والنجوم يدعون لها

وتابعت شيماء في تدوينة أخرى وأكدت أنه لم يتبرع حتى الآن سوى 3 أشخاص فقط، واستطردت: "يالاجاويد يا اهل الشيمة والفزعة ارجو منكم لكل من يحمل فصيلة دم B+ او AB+ التبرع في بنك الدم بمستشفى الملك حمد.. الاستاذة الفنانة البحرينية القديرة أمينة القفاص في حالة حرجة جداً الله يجزيكم خير الجزاء".

وأقلقت الفنانة البحرينية الجمهور على حالة الفنانة أمينة القفاص خاصة وأنها تكتمت على تفاصيل مرضها، واكتفت بالإشارة إلى أن حالتها حرجة، وتلقت أمينة القفاص العديد من دعوات جمهورها لها بالشفاء العاجل.

كذلك دعا لها عدد من النجوم من بينهم الفنانة هيفاء حسين التي كتبت عبر انستجرام طرق التواصل مع اسرتها من أجل التبرع بالدم وقالت: "اللهم اشفيها يارب.. فزعتكم يالطيبين اللي يقدر لا يقصر وفي ميزان حسناتكم بإذن الله"، وهو الأمر نفسه الذي فعلته الفنانة شذى سبت، التي شاركت الجمهور على تويتر بطرق التبرع بالدم للفنانة القديرة.

من جانبه دعا أيضا الفنان حبيب غلوم للفنانة القديرة وكتب عبر حسابه على تويتر: "الأخت والزميلة الفنانة ‎أمينة القفاص تحتاج لدعائكم في هذا اليوم الفضيل ولوقفتكم يا أهل البحرين نسأل الله لها الشفاء والصحة وراحة البال يا أرحم الراحمين"

معلومات عن الفنانة أمينة القفاص

الجدير بالذكر أن أمينة القفاص دوت الخليج ممثلة بحرينية، من مواليد البحرين عام 1954، بدأت حياتها الفنية عام 1976 في مسلسل "طيور على الماء" في الكويت، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز مسلسلاتها "هدوء وعواصف، ملامح بشر، سوالف طفاش"، ومن المسرحيات التي شاركت فيها "غلط في غلط".

وكان آخر أعمال الفنانة البحرينية هو مسلسل "سدرة" الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من سعد الفرج وصالح زعل وشمعة محمد وعبد الله مرعي وعبد الرحيم المجيني وسعد قريش وغيرهم، وهو من تأليف نعيم نور وإخراج يوسف البلوشي.