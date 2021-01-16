نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مسلسل The Punisher يدافع عن شعار مسلسله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements



في ظل ما شهدته الولايات المتحدة من تظاهرات غاضبة لصالح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، استعان عدد من المتظاهرين المتطرفين بشعار شخصية بانشر الشهيرة من شخصيات مارفل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه الشخصية، سبق وأن قدمها النجم جون برينتاي في عمل تليفزيوني ناجح.

واستغل جون الفرصة للدفاع عن شعار مسلسله، متبرئا ممن استغلوه في اعمالهم المتطرفة بالهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي.

