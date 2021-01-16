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نجم مسلسل The Punisher يدافع عن شعار مسلسله

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements


في ظل ما شهدته الولايات المتحدة من تظاهرات غاضبة لصالح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، استعان عدد من المتظاهرين المتطرفين بشعار شخصية بانشر الشهيرة من شخصيات مارفل.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه الشخصية، سبق وأن قدمها النجم جون برينتاي في عمل تليفزيوني ناجح.
واستغل جون الفرصة للدفاع عن شعار مسلسله، متبرئا ممن استغلوه في اعمالهم المتطرفة بالهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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