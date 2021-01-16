نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان تامر فرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان تامر فرج عن وفاة جد ابنه"علي"،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب تامر فرج منشورًا قال فيه:"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله الدكتور جلال أمين عرام والد الدكتورة ريهام عرام والدة ابنى علي تامر، تغمد الله الفقيد بالرحمة والمغفرة".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان تامر فرج حاليًا مسلسل الآنسة فرح ، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد العمروسى وإخراج وائل فرج.