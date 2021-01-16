وفاة حمد الغافري أحد رواد الشعر النبطي والميدان والفروسية

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

فقدت الساحة الثقافية والأدبية الشاعر والأديب الشيخ حمد بن علي بن سعيد الغافري الذي وافته المنية صباح أمس السبت، وقد ووري جثمانه الثرى في بلدته الدريز بولاية عبري.

ويعد الفقيد أحد أبرز رواد الساحة الثقافية والشعرية المعاصرة للنهضة المباركة، وصدرت له عدة دواوين أبرزها ديوان شعري في فن الميدان بعنوان “على جناح الميدان“ و”رواحل”، كما له إسهامات شعرية عديدة ومشاركات محلية وخليجية وقصائد شعرية نشرت في عدة صحف محلية وخليجية، وقد حصل على المركز الأول في مسابقة المنتدى الأدبي للشعر الشعبي في العام 1989م.

وللفقيد إسهامات في إعداد إصدارات وزارة التراث والثقافة سابقا بكتابات عن العادات والتقاليد والمساجلات الشعرية مع قامات شعرية عمانية والشعر الشعبي المسبع. وقد شارك في إعداد لوحات غنائية ضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والعشرين المجيد الذي احتضنته ولاية عبري عام 1999م.

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