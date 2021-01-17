رانيا فريد شوقي تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن الأعمال التي أضافت لرصيدها الفني خلال مسيرتها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن الأعمال الفنية التى أحدثت طفرة فى مشوارها الفني، حيث تعد رانيا من النجمات اللاتي قدمن العديد من الأدوار المميزة سواء فى التليفزيون أو السينما أو المسرح.

وقالت رانيا فريد شوقي لـ"دوت الخليج الفني"، إن هناك أعمالًا كثيرة فى مشوارها أضافت الكثير لرصيدها الفني.