إحنا ولاد بلد وجدعان .. عمرو الليثي يتضامن مع حورية فرغلي وسوسن بدر ويسرا اللوزي ضد التنمر

انتقد الاعلامى الدكتور عمرو الليثى، بمقدمة برنامجه "واحد من الناس"، على شاشة "الحياة"، حالة التنمر المنتشرة على السوشيال ميديا، والتى نالت مؤخرا من بعض الفنانين، ومنهم سوسن بدر و حورية فرغلى و يسرا اللوزى ، وايضا حادثة سحل احد ذوى الهمم .

وتساءل الليثى : "ما الذي حدث لنا؟ ولماذا اصبح التنمر اسلوبنا في الحياة؟، لماذا نوجه بعض الالفاظ الجارحة والخارجة ونتهكم ونسخر من البعض؟".

واضاف الليثي «يجب أن نتضامن كمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر، والوقوف ضدها بكل قوة وحسم».

وتمني الليثى، في ختام مقدمته، ان تنتهي هذه الحالة الجنونية سريعًا؛ لانها "ليست اخلاقنا ولا تربيتنا، واحنا ولاد بلد جدعان، ومنبع الشهامة، ونقوم بمساعدة بعضنا البعض".