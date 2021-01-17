الموزع نادر حمدي يحتفل بزفافه على سارة حسني بحضور النجوم.. صور وفيديو

نادر حمدي، الموزع الموسيقي والمطرب وعضو فريق "واما"، احتفل اليوم بزفافه على المنتجة سارة حسني، بحضور عدد من نجوم الوسط الغنائي والفنانين وأشعل محمد حماقي حفل الزفاف.

نادر حمدي يحتفل بزواجه من سارة حسني

واحتفل اليوم الموزع الموسيقي نادر حمدي بزفافه على المنتجة سارة حسني، ونشرا صوراً من جلسة التصوير الخاصة بعقد القران الذي تم اليوم، قبل أن يحتفلا بزفافهما بحضور عدد من نجوم الغناء والفن، ونشر الشاعر تامر حسين الصور الأولى من عقد القران وعلق قائلاً:" أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالى نادر حمدي، مبروك ياندور ومبروك ياسارة بحبكم جداً جداً جداً.. ربنا يحفظكم ويسعدكم.. والليلة يا نادر الليلة وعقبالكم جميعاً".

النجوم في حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني

وتداول الجمهور مقاطع فيديو وصور من حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني، والذي شهد تواجد عدد من النجوم وعلى رأسهم أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وأكرم حسني وكارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، وعمرو مصطفى والمنتج وليد منصور والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد إبراهيم ومصطفى حجاج وأحمد الشامي وأمير محروس ومدين وغيرهم.

محمد حماقي يشعل حفل زفاف نادر حمدي

وشارك عدد من المطربين في إحياء حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني، وعلى رأسهم محمد حماقي الذي أشعل حفل الزفاف بأغانيه، وقدم عدد من الفنانين التهنئة إلى العروسين، ومنهم الفنانة هنا الزاهد والتي كشفت عن صداقتها القوية مع المنتجة سارة حسني، والتي ظهرت مؤخراً في أكثر من مناسبة فنية واجتماعية معها ومع نادر حمدي قبل أن يعلنا زواجهما.

وتلقى أيضاً العروسين نادر حمدي وسارة حسني الانتقادات بسبب إقامة حفل زفاف رغم أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجاهل الحضور الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس بعدم ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكانت آخر أعمال نادر حمدي في ألبوم عمرو دياب الأخير "يا أنا يا لأ" في أغنية "من العشم"، وقدم نادر حمدي في مسيرته عدة أعمال موسيقية مع عمرو دياب ومع فرقة "واما" بالإضافة إلى تقديمه أغاني بصوته مثل "سيبها بظروفها" و "منسيتهاش" وغيرها.