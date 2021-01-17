نجوي فؤاد: سمير صبري تزوج مرتين .. وعلاقتنا أبدية

قالت الفنانة نجوى فؤاد إن علاقتها بالفنان سمير صبرى علاقة أبدية وروح واحدة، مشيرة إلى أن هناك ستات كثيرات أحبوا سمير لأنه إنسان مثقف وجميل.
وأضافت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "انا اشتغلت مع سمير صبري أفلام كتير وحتى لو طلبنى في شوت تصوير واحد أروحله.
وسأل عمرو الليثي، لنجوى فؤاد تعرفى كام مرة تزوج سمير صبرى قالت اللى اعرفه مرتين بس.
وتصدر سمير صبري محركات البحث على جوجل بوصفه من اهم الاخبار التي نالت اهتمام المتابعين، وذلك بعد لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة، وتسابق رواد ونشطاء السوشيال ميديا في البحث عن أهم المعلومات والمحطات في حياة سمير صبري سواء الفنية أو الإنسانية
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