24 يناير .. الانتهاء من تصوير المسلسل الرمضانى”القاهرة كابول”

48 ساعة متبقية في عمر مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث سيجرى التصوير يومى 20، 24 يناير الجارى، وينتهى التصوير بالكامل، ليدخل بعدها مخرج العمل في مراحل المونتاج والمساج للحلقات الأخيرة التي تم تصويرها .

وصور المخرج حسام على، المشاهد الخارجية من مسلسل "القاهرة كابول" فى دولة صربيا الاسبوع الماضى، حيث صور حسام على ما يقرب من 6 أيام فى "صربيا" وجمعت المشاهد كل من خالد الصاوى وطارق لطفى وآخرين، وكان فريق العمل هناك يصور تحت الأمطار والثلوج .

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.