بعد الاصابة بـ كورونا.. أحمد السقا يطلب الدعاء لـ حماه محمد الصغير

نشر الفنان أحمد السقا تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يطلب فيه الدعاء لحماه محمد الصغير بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال احمد السقا : "اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير".

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