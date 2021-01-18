دينا الشربيني تطل بنحافة زائدة وتثير الجدل برأيها في الزواج بعد انفصالها عن عمرو دياب.. فيديو

دينا الشربيني عادت للظهور من جديد على السوشيال ميديا والإعلام بعد فترة اختفاء، بالتزامن مع أنباء انفصالها عن عمرو دياب، وحلت ضيفة أولى في برنامج "بصراحة مع" في الحلقة التي جمعتها بعمرو يوسف.

دينا الشربيني تكشف رأيها في الزواج بأحدث ظهور

وحلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة مع عمرو يوسف في أول حلقات برنامج "بصراحة مع"، وتحدثا في عدة أمور اجتماعية، ومنها رأي دينا الشربيني في الزواج، وقالت إن الناس تتعامل مع الزواج كأنه نهاية العلاقة وليس بدايتها، ولا توجد فترة كافية للتعارف، ويحدث في تلك الفترة تصرفات لا تدل على طبيعة الشخصية، ولكن المشاكل الحقيقية تبدأ بعدما يكتشفان بعضهما ويعيشان معاً.

وأضافت دينا الشربيني إنه لو أظهر كل شخص حقيقته من البداية، لن تحدث أزمات في الزواج، وقالت إن من الأمور الخاطئة أيضاً اعتقاد البعض بامتلاك الطرف الآخر بعد الزواج منه، والتعود على الطرف الآخر، ويجب أن يكون كل يوم كأنه يوم جديد في العلاقة بين الطرفين، وأثارت دينا الشربيني الجدل بتصريحاتها عن الزواج خاصة إنها جاءت بالتزامن مع أنباء انفصالها عن عمرو دياب، وهو ما جعل البعض يعتقد إنها تلمح إلى أسباب انفصالها عنه.

دينا الشربيني بنحافة زائدة في أحدث ظهور

وعلى الجانب الآخر، أثارت دينا الشربيني الجدل أيضاً بسبب أحدث ظهور لها على مواقع التواصل برفقة الموزع الموسيقي حسن الشافعي، وذلك بعد تعاونهما في حملة إعلانية أخيرة، وعبر الشافعي عن سعادته بالعمل مع دينا الشربيني وأشاد بها، ولكنها صدمت الجمهور بسبب نحافتها الزائدة في ظهورها معه، وهو ما جعل البعض أيضاً يربط بين تغير شكلها مؤخراً وبين انفصالها عن عمرو دياب.

دينا الشربيني تستعد لموسم رمضان 2021

وعلى الجانب الفني، تصور دينا الشربيني هذه الأيام مسلسلها الجديد "قصر النيل" والذي تنافس به في موسم رمضان المقبل، ويشارك به مجموعة من الفنانين مثل ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى وغيرهم، وهو من إخراج خالد مرعي.