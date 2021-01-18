برافو.. نبيل الحلفاوي يشيد بـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل النادي الأهلي أمام فريق البنك الأهلي امس في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏براڤو محمد يوسف وكتبة الدفاع هارد لك للأهلي. التوفيق لم يحالف تسديداته والاختراق كان صعبا". وتعادل النادي الأهلي أمام فريق البنك الأهلي سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وبهذه النتيجة يواصل الأهلي فى صدارة الدوري المصري مؤقتا برصيد 17 نقطة ، بينما جاء البنك الأهلي فى المركز التاسع برصيد 9 نقاط .

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