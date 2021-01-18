مفاجآت بالجملة لـ سعد لمجرد في 2021.. يغني باللغة الأسبانية ودويتو مع صابر الرباعي

سعد لمجرد واصل كشف مفاجآته الفنية الجديدة الفترة الحالية، وذلك بعد وصوله إلى دبي منذ أيام والتي شوق منها الجمهور لأعماله الجديدة وأبرزها تجهيزه لأغنية باللهجة الإماراتية لأول مرة.

سعد لمجرد يكشف أولى مفاجآته الفنية في 2021

وكشف سعد لمجرد خلال لقاء له مع برنامج "إي تي بالعربي" عن عدة مفاجآت له، وأولها تجهيزه لأغنية باللغة الأسبانية، وقال سعد إنه لا يتقن اللغة الأسبانية ولا يتحدث بها، ولكنه أعجب بالأغنية وأجوائها الرومانسية فور سماعها، وقرر الاستعانة بخبير باللغة الأسبانية لمساعدته في حفظها وتسجيلها، واعتبرها أول مفاجأة له هذا العام، وأضاف أنه أسمعها لأصدقائه في أسبانيا وأعجبوا بها.

سعد لمجرد يغني مع صابر الرباعي وريدوان

وأعلن سعد لمجرد عن مفاجأة أخرى بتجهيزه لأغنية مع الفنان صابر الرباعي والموزع العالمي ريدوان، وقال إنها ستكون موسيقى عالمية تجمع بين أصواتهم الثلاثة، وستضم كلمات باللغة العربية والإنجليزية، وعبر عن سعادته للعمل معهما، خاصة أنه يعتبر صابر الرباعي أستاذ كبير له وكان يحلم بالتعاون معه، وكذلك ريدوان الذي يعتبره فنان عالمي كبير.

سعد لمجرد ونشاط فني في دبي

ويبدو أن مفاجآت سعد لمجرد هذا العام كثيرة، والتي كشف بعض منها في زيارته لدبي والتي يقضي بها أجازته هذه الأيام، بالإضافة إلى استغلاله أجازته لتنفيذ بعض المشروعات الفنية، ومنها عمل فني من أشعار سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ونشر صورة معه وعلق عليها قائلاً:" الف شكر سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان على استقبالك الراقي، في انتظار زيارتكم لنا في داركم و مكانكم المغرب"، وتداول فيديو لسعد لمجرد وهو يتحدث به عن استعداده وحماسه للغناء باللهجة الإماراتية، وهو ما شوق الجمهور لعمله الجديد في دبي.

ويحتفل سعد لمجرد هذه الأيام بنجاح أغنيته الجديدة "الوجه الثاني" مع زهير بهاوي، والتي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة على يوتيوب في اسبوعين من طرحها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في أغنية "عدى الكلام"، وكذلك الأغنية المغربية "آسف حبيبي" مع فرقة فناير المغربية، بالإضافة إلى اقتراب أغنيته "انت معلم" للوصول إلى مليار مشاهدة على يوتيوب، وهو الإنجاز الذي ينتظره ولم يحققه فنان عربي من قبل.