في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. أبرز التفاصيل عن حياته
نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
تحل اليوم الأثنين الموافق 18 يناير، ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني الحافل.
علم موقع "دوت الخليج" أنه تم تأجيل تصوير مسلسل "60 دقيقة" للمخرجة مريم الأحمدي، إلى شهر فبراير بعدما كان من المفترض بدء تصوير أحداثه في مطلع الشهر الجاري، وذلك بسبب فرض الحظر في لبنان.
يستعد المخرج حسام علي، لتصوير مشاهد مسلسل "ورق التوت" في منتصف شهر فبراير القادم، وذلك بعدما انتهى من تصوير مسلسل "القاهرة كابول".
كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تقديمه بلاغ في أحد متابعيه بعد أن قام بسبه برسالة على تطبيق ماسينجر.
علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل النادي الأهلي أمام فريق البنك الأهلي امس في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
طالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء لـ محمد الصغير والد الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
تداولت صور للملحن والمطرب عمرو مصطفى من حفل زفاف الموزع نادر حمدي، في أول ظهور له بـعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصابه في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. تفاصيل عن حياة صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع.. وتأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية