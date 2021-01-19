نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادي خفاجة يتحدث عن فضل محمد صبحي عليه ويُعلق :"حضرتك أعظم وأنبل إنسان في الدنيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان فادي خفاجة عن فضل الفنان محمد صبحي عليه، وعن وقوفه بجانبه وقت مرض والده. وقام بتوجيه رسالة مليئة بالحب له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر هادي خفاجة صورة جمعته بالفنان محمد صبحي أثناء تكريمه له في احتفالية ٥٠ سنة فن، وعلق عليها قائلاً :"عندما نظرت في عينيك يا والدي وتاج راسي، افتكرت حضرتك وانت بتتصل بيا بسبب مرض والدي وعدم قدرتي المالية على سداد فاتورة المستشفى".

وتابع فادي خفاجة قائلاً :"حضرتك بتقولي تعالى عاوزك ضروري جدًا ولما اتشرفت بمقابلتك، اتفاجئت بظرف مقفول يتكفل بنسبة كبيرة من مصاريف علاج والدي، معرفتش أقولك إيه، لما ربنا أراد أحضر التكريم من حضرتك مكنش قدامي غير فعلاً أبوس إيدك قدام الدنيا".

وأضاف فادي خفاجة:"مش تطبيل ده اسمه حق الله وحق حضرتك يا أعظم وأنبل إنسان في الدنيا، ربنا يخليك لينا ويجعلك عون لينا فنيًا وإنسانيًا، بحبك وبحترمك".

وفي سياق آخر، شارك فادي خفاجة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"الاختيار" ، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ناهد رشدي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، مها نصار، عابد عناني، ضياء عبد الخالق.