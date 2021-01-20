“علمني كوفيد 19 القراءة” جديد عبدالرحمن البلوشي

متابعة ـ محمد السعيدي

الوقت له أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فالمقولة المشهورة الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك فيها دلالة كبيرة على ضرورة استغلال الأوقات التي تمر على الإنسان في أشياء مفيدة؛ لأنه سيسأل عنها إذا ضاعت عنه بدون إضافة تذكر، وربما سيلوم نفسه عليها. بهذه الكلمات بدأ الدكتور عبدالرحمن البلوشي حديثه عن كتابه الجديد (علمني كوفيد 19 القراءة) والذي انتهى منه خلال هذا العام وأضاف البلوشي: أفضل الأوقات ما قضاه الإنسان في القراءة؛ لأنها حياة تضاف لحياة الإنسان يتجدد فيها الفكر، وتشبع عن طريقها الرغبات، وتكسب من خلالها المهارات، ويرتقي بها الفرد، والمجتمع وتصبح الأمم متحضرة بها، ويكفي فخرا أن تكون أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم (اقرأ)، وأقسم الله عز وجل في القرآن بالقلم؛ باعتباره أداة تقييد العلم ونشره. وقد مرت علينا فسحة من الزمن لم نحظَ بمثلها فيما نذكر بسبب انتشار جائحة كورونا، مما جعلنا نقضي أوقاتا طويلة في منازلنا، مما تطلب أن ننوع فيها البرامج والأنشطة التي نقوم بها؛ استغلالا لذلك الوقت|.

وقد اختار الكاتب من الكتب المتنوعة في المكتبة المنزلية نتيجة لقضاء ساعات طويلة في القراءة، اختار منها موضوعات في هذا الكتاب من أجل مشاركة القراء لها؛ لما لها من فائدة من وجهة نظر الكاتب قد يستفاد منها، حيث بدأ الكتاب بنتائج استطلاع رأي بعنوان: قضاء الأوقات في ظل كوفيد للأسر والأفراد العمانيين، بالإضافة إلى موضوعات تتحدث عن أهمية الوقت والعلم والقراءة، وكذلك موضوعات حول الحياة السعيدة والذكاء الوجداني، وكيفية تخطي الصعوبات وصدمات الحياة، وصناعة الحب في الأسرة، وكيفية حل الخلافات الزوجية، وتربية الأبناء، وفنون التعامل بين الناس وفن التحفيز، والعمل التطوعي، والحديث عن فقد أعز الرجال وأنقاهم واللحظات المؤلمة في ذلك الفقد، تخلل تلك الموضوعات استراحات لمواقف تربوية ونتائج دراسات علمية ومعلومات ثقافية عامة.