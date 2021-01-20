لظروف طارئة مهرجان دبي للتسوق يوقف مؤقتًا بيع تذاكر حفل راشد الماجد ووليد الشامي

حفل ختام مهرجان دبي للتسوق الذي من المقرر إقامته يوم 29 من يناير الجاري من المقرر أن يحييه كل من الفنان السعودي راشد الماجد ووليد الشامي، وذلك في قاعة كوكا كولا أرينا، حيث أعلن القائمون على المهرجان قبل أيام تفاصيل الحفل، وكيفية شراء التذاكر.

وقف بيع تذاكر حفل راشد الماجد في مهرجان دبي للتسوق

لكن قبل ساعات وتزامنًا مع وفاة والدة الفنان السعودي الشهير التي تم إعلانها بالأمس، أعلن الموقع الرسمي لمهرجان دبي للتسوق وشبكة MBC عن وقف بيع تذاكر الحفل لمدة 4 أيام دون ذكر سبب ذلك، ولفتوا إلى أنه سيتم الإعلان عن المستجدات قريبًا.

مصير حفل ختام مهرجان دبي للتسوق

وربط عدد من الجمهور بين وقف بيع تذاكر الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق، وبين وفاة والدة راشد الماجد، حيث فسروا الأمر بأنه ربما يعتذر عن إحياء الحفل خلال الفترة القادمة، إلا أن الفنان السعودي الشهير لم يعلق حتى الآن على ما يتردد حاليًا، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن مصير هذا الحفل.

وكان الفنان راشد الماجد قد علق من خلال بيان رسمي أطلقه المهرجان مؤخرًا؛ على إحيائه حفل ختام المهرجان، وقال إنه في غاية الحماس لإحياء حفل ختام مهرجان دبي للتسوق هذا العام، خاصة وأن اسمه مرتبطًا بالمهرجان منذ انطلاقته.

وفاة والدة راشد الماجد

وشيع الفنان راشد الماجد ظهر اليوم الأربعاء، جنازة والدته الراحلة التي توفيت مساء أمس، وسط حالة حزن عاشها الفنان السعودي الكبير وعدد من أصدقائه بالوسط الفني، وتداول عدد من محبي الفنان السعودي راشد الماجد صورًا له من جنازة والدته الراحلة، التي وارى جثمانها الثرى بمقبرة المحرق بالمملكة العربية السعودية، وظهر الفنان الشهير متأثرًا برحيل والدته، كما أنه حرص على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وارتدى الكمامة الطبية، هو وكافة الحاضرين.

في سياق آخر من المقرر أن يحيي الفنان عمرو دياب أول حفلاته في 2021 في دبي من خلال فعاليات المهرجان الشهير وذلك يوم 22 يناير الجاري على استاد دبي الدولي بالمدينة الرياضية، كما أن هناك عدد من النجوم الذين شاركوا في إحياء فعاليات المهرجان على مدار الأسابيع الماضية ومنهم تامر حسني وحسين الجسمي ونجوى كرم وغيرهم.