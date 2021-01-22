فيديو هيا الشعيبي تدافع عن رامز جلال وتهاجهم النجوم الذين يكشفون كواليس برنامجه: "انتوا واخدين مبلغ زين"

هيا الشعيبي الفنانة الكويتية حرصت على الدفاع عن الفنان المصري رامز جلال وبرامج المقالب التي يقدمها في شهر رمضان من كل عام، تزامنًا مع تصريحات الفنانة هند البلوشي التي أطلقتها مؤخرًا في أحد البرامج وأكدت أنها رفضت عرض الحلقة التي قامت بتسجيلها معه في أحد السنوات، لأنها لا تريد أن تظهر للجمهور بهذا الشكل.

هيا الشعيبي تدافع عن برامج رامز جلال

هيا الشعيبي نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجمت النجوم الذين يقومون بكشف كواليس البرنامج بعد عرضه، رغم تلقيهم مبلغ مالي ضخم عقب ظهورهم في إحدى حلقاته، ووصفت هيا الشعيبي أن الأمر غير أخلاقي. وقالت هيا الشعيبي إنها تحب رامز جلال، كما أنها تتلقى تساؤلات باستمرار عن سبب عدم ظهورها سوى مرة واحدة فقط في برامجه، وتابعت: "أنا بحبه، ودمه خفيف، وبرنامجه متعوب عليه، لكن فيه شغلة بخصوص الفنانين اللي بيطلعوا مع رامز جلال وبعدين يطلعوا يقولوا إنه مقلب، أنتو تروحون البرنامج وأنتوا عارفين، وما رضيتوا إنكم تروحون إلا لما استلمتوا فلوسكم، فا ليش نفضح الناس، ليش نتكلم؟".

هيا الشعيبي تنتقد النجوم الذين يكشفون كواليس برامج رامز جلال

واستطردت في دفاعها عنه: "أنا في بداية الكاميرا الخفية قبل رامز جلال، كنت رايحة برنامج في كازابلانكا في المغرب، على إنه برنامج سينما وبعدين دريت ورامز جلال والله العظيم ما يبغي أن أي فنان يعرف إن هذا مقلب، وبنلاقي فنانين طالعين يقولوا إن هذا مقلب، وما ادري إيش، انتوا من البداية واخدين فلوسكم ومبلغ زين ليش تقولون، حتى لو دريتون، انتو خلاص اخدتوا المبلغ".

هيا الشعيبي وهند البلوشي

وأضافت متسائلة في رسالتها للنجوم الذين يهاجمون برامج رامز جلال أنه طالما يعلمون أن البرنامج ينتمي لنوعية المقالب، فلماذا يذهبون من البداية للبرنامج؟، موجهة حديثها إلى رامز وطالبته بمواصلة تقديم سلسلة برامجه المميزة التي تعرض في رمضان من كل عام.

تصريحات هيا الشعيبي جاءت تزامنًا مع تصريحات الفنانة هند البلوشي خلال ظهورها في أحد البرامج قبل يومين، حيث أكدت هند أنها رفضت عرض حلقتها في برنامج رامز جلال، لأنها لا تريد الظهور بهذه الطريقة لجمهورها، موضحة أيضًا أنها تلقت أجرها عن تلك الحلقة رغم رفض عرضها، بناء على العقد الذي تم إبرامه حينها، وهو ما جعل الجمهور يعتقد أن تصريحات هيا قصدت بها زميلتها، كونها أحدث من تحدثوا عن البرنامج.