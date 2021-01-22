أحلام تشارك الجمهور ببرومو ألبومها الجديد "أحلام 2021" وتكشف موعد طرحه وأنغام أول المهنئين

أحلام النجمة الإماراتية كشفت عن برومو ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا وتحديدًا في بداية شهر فبراير للعام الجاري 2021، وهو الألبوم الذي تعود بعد غياب وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

أحلام الشامسي نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم، الخميس، مقطع فيديو ترويجي لأحد كليبات ألبومها الجديد الذي أعلنت عن موعد طرحه، في بداية شهر فبراير المقبل، عبر تطبيق ديزر وقنوات وحسابات شركة روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحلام تنشر برومو أحدث كليباتها "أحلام 2021" وأنغام تهنئها

وعلقت أحلام على برومو الألبوم قائلة: "قريبا ألبومي حصري على روتانا"، وتفاعل عدد كبير من جمهور أحلام معها، وعبروا عن مدى تشوقهم لطرح ألبومها الجديد، وتصدر اسم الفنانة الإماراتية الكبيرة ترند تويتر في عدد من الدول العربية، بسبب احتفاء جمهورها بقرب طرح ألبومها الجديد الذي يضم 20 أغنية.

كما حرصت صديقتها المطربة المصرية أنغام على تهنئتها بألبومها الجديد، وعلقت في تغريدة وقالت: "مبروك الف مبروك أحلام حبيبتي.. بالتوفيق والنجاح كعادتك يا ملكة".

فريق عمل ألبوم أحلام 2021

الألبوم المنتظر يحمل اسم "أحلام 2021"، وكانت أحلام قد كشفت من قبل عن صناع الألبوم والمتعاونين معها من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن بينهم الشعراء الأمير خالد الفيصل، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، وغيرهم.

أما من أبرز الموزعين الذين سوف تتعاون معهم في الألبوم هم خالد عز وهشام السكران ومشاري اليتيم، ومن الملحنين، سهم وطلال وصادق الشاعر وأحمد الهرمي وناصر الصالح، وغيرهم من أهم النجوم في الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن الفنانة أحلام قررت في الأسابيع الماضية أن تستعيد ذكريات ألبوماتها الماضية وأبرز أغانيها التي قدمتها للجمهور، حيث نشرت مجموعة من التدوينات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الذين استعادوا أيضًا ذكرياتهم التي ارتبطت بأغانيها السابقة، وتنبأوا بأغان أقوى في ألبومها المقبل.