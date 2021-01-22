فيديو أحمد الفيشاوي يتحدث لأول مرة عن طليقته الألمانية والدة ابنه "تيتوس" ويغازل زوجته الحالية

أحمد الفيشاوي الفنان المصري، حل ضيفًا على برنامج "ليلة الخميس" الذي يعرض عبر شاشة MBC مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، وكان من بين ضيوف الحلقة أيضًا كل من الفنانة ميريهان حسين ومحمد عبد الرحمن وماريتا الحلاني.

أحمد الفيشاوي يتحدث عن زيجاته

أحمد الفيشاوي تحدث عن زيجاته السابقة خلال الفقرة الأولى من الحلقة وأكد أن الزيجات السابقة تلك كانت قدرًا في حياته، لكنه يكن كل الحب حاليًا لزوجته نادية الكامل، وأنه لم يحب شخصًا مثلها، موضحًا أنه بسبب حياته المليئة بالأحداث الخاصة فإنه أصبح ميالًا مؤخرًا لفكرة الاستقرار الأسري، كما كشف أنه تزوج من نساء من جنسيات مختلفة، فكان من بينهن السورية والمصرية والألمانية.

أحمد الفيشاوي يتحدث لأول مرة عن والدة ابنه تيتوس؟

وتعتبر تلك المرة الأولى التي يذكر فيها احمد الفيشاوي ويعترف بزواجه من سيدة ألمانية من قبل، في وسائل الإعلام، حيث يبدو أنه يقصد بها السيدة دنيس وولمان، والدة طفله تيتوس التي كشفت قبل أشهر عن أزمة جديدة معه بسبب ابنه تيتوس والذي انضم مؤخرًا إلى أخته لينا، وأقام نفس القضايا حول النفقة والمصروفات الدراسية.

وعن غنائه لأغنية "أحمد فاروق الفيشاوي" التي طرحها منذ سنوات بطريقة الراب، أوضح الفيشاوي أنه لم يقصد أن يظهر مغرورًا، ولكنه قرر أن يقدم لونا من الغناء المشهور في دول العالم، مثل إيمينم وسنوب دوج.

كما تحدث عن إثارته للجدل خلال تواجده في الدورات السابقة لمهرجان الجونة، وأكد أنه لا يقصد إثارة الجدل بتصرفاته، ولكن الموقف الذي يوضع فيه هو ما يدفعه لبعض التصرفات التي تتسبب في تسليط الضوء عليه.

ماريتا الحلاني وترابط أسرتها

من جانبها تحدثت ماريتا الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، وأكدت أنها وأفراد أسرتها قريبين جدًا من بعضهم البعض، لافتة إلى أنهم بسبب حبهم للغناء فدائمًا ما يكون هناك أحد منهم يقوم بالغناء طوال الوقت بالمنزل، ويشجعون بعضهم البعض أيضًا.

وشهدت الحلقة أجواءًا ترفيهية بين الضيوف الذين قرروا الغناء والرقص معًا خلال إحدى الفقرات، إضافة إلى الكوميديا التي سيطرت على حديثهم ومناقشاتهم معًا،

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي كان قد كشف مؤخرًا عن انتهائه من تصوير كليب "نمبر 2" الذي يرد من خلاله على تصرفات زميله الفنان محمد رمضان، وأكد أن الأغنية سيتم عرضها قريبا.

وكان الفنان المصري قد نشر مؤخرًا أيضًا البرومو التشويقي لفيلمه الجديد "30 مارس" الذي تشاركه في بطولته الفنانة دينا الشربيني، وظهر أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني كل منهما بمفرده في الإعلان التشويقي، إلى جانب ظهور ورقة نتيجة يوم 30 مارس.

