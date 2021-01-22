نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بقسم المخ والأعصاب".. حقيقة تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية عقب دخوله المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول تدهور الفنان أشرف مصيلحي عقب تعرضه لأزمة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات.

وكشفت تصريحات صحفية أن الفنان أشرف مصيلحي دخل المستشفى وتم حجزه في قسم المخ والأعصاب، وذلك لإزالة كيس مياة مجاور للعمود الفقاري،ومن المقرر أن يخرج من المستشفى غدا.

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي شارك في مسلسل "جمال الحريم" والذي يشارك به عدد من الفنانين منهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين