نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف كيف بقيت جثة العندليب دون تحليل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن عدم تحليل جثة الفنان الراحل.

وقال من خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية قائلا أنه رأى بالفعل جثة الفنان عبد الحليم حافظ غير محللة وذلك عقب وفاته ب44 سنة.

وقال كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مشرحة زينهم السابق أن الجثة لم يتم تحليلها بسبب ظروف المقابر التي دفن بها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ حيث أنه ظهر بها مياه جوفية والتي تصيب الجثة بظاهرة تسمى التصبن الرمي والذي يحتفظ بالجثة من التحلل.

وأضاف أن الجثة في الحالة الطبيعية يتم تحليلها بسبب البكتريا داخل جسم الإنسان.