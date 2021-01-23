بحب مصر.. بسمة بوسيل تشارك جمهورها فيديو من الأهرامات

نشرت الفنانة بسمة بوسيل فيديو جديد من الاهرامات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت بسمة بوسيل علي الفيديو قائلة : بحب مصر
وحرصت الفنانة بسمة بوسيل على التواجد وحضور الحفل الذي يعد الأول للفنان تامر حسني بعد عودتهما بعد إعلان الانفصال خلال الأيام القليلة الماضية.
وقدم تامر حسني عددا من أبرز الأغاني الخاصة به على مدار الحفل، كان من بينها أغنية "مبطلناش إحساس"، و"كرهتيني في الحب"، ونفس النهاية"، وغيرها.
يذكر أن أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز المليونى مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.
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