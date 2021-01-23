لبلبة بالفيديو: "مشاهدي مع عادل إمام سبب عدم زواجي وثلاجتي ليس بداخلها سوى الجبن"

الفنانة لبلبة حلت ضيفة على برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد عبر شاشة "النهار"، وتطرقت لبلبة الى العديد من المواضيع المتنوعة عن بدايتها الفنية ومشوارها الفني وسبب رفضها للأعمال الجديدة، كما تحدثت عن زواجهامن حسن يوسف وأسباب عدم خوضها لتجربة الزواج مجدداً وعلاقة النجم عادل امام بالأمر وغيرها من الأمور.

اسباب رفض لبلبة للزواج مرة ثانية

النجمة القديرة لبلبة تحدثت ضمن حلقة جديدة من برنامج "باب الخلق" عبر فضائية النهار عن زواجها بسن صغيرة وقالت بأنها تزوجت مرة واحدة فقط في حياتها عندما كانت بعمر الـ 17 سنة من الفنان حسن يوسف، وكان من الممكن أن تتزوج مرة أخرى بعد الانفصال ولكنها أحبت وهب حياتها للفن والتفكير في الأعمال التي تقدمها للجمهور.

لبلبة كشفت بأن هناك شخصين رغبا في الزواج بها ولكن لم يكن لديهم حب للفن، مشيرة إلى أنهما طلبا منها أن تنهي علاقتها بالتمثيل ولكنها رفضت حيث قالا لها :"إزاي مراتي تروح تصور وعادل إمام يحضنها"، لافتة الى أنها أحبت واحد فيهم قائلة: "كنت عايزة أتجوزه إلا أني قررت أنه مش هينفع اتجوز حد لا يتذوق الفن، وكل واحد له طريق مختلف، وقلت له روح كوّن أسرة لأن أنا بحب الفن".

واستكملت الفنانة المصرية لبلبة تصريحاتها حول رفضها الزواج مجددا وعدم ندمها على ذلك قائلة بأن "الفن يسرق عمرك، بس متحسش وتبقى مبسوط، أنا مبسوطة وعمري ما ندمت على قراري بعدم الزواج مرة أخرى".

وعن رأيها بالتمثيل مع النجم عادل امام قالت :"عادل إمام شخصية لازم تحبها وتاخد قلبك".

لبلبة "بعيش على قدي وعلاج والدتي كان الأولوية لي"

الفنانة لبلبة تحدثت عن مرض والدتها لمدة 16 سنة حيث كان علاج والدتها الأولوية لها وكانت تحرم نفسها من أشياء كثيرة بغية استكمال علاجها وسفرها إسعاد محيطها مؤكدة في الوقت عينه بأن ذلك كان يسعدها وكانت ترضى بالقليل قائلة :""اتعودت أعيش بالقليل أو الكتير، وأعيش على قدى، وبأقل حاجة برضى، وعلى قلبي زي العسل، وأمي كانت أهم حاجة في حياتي"، مردفة: "وتلاجتي مافيهاش لحمة ولا فراخ.. باكل الجبن وكلو دا رضا".

لبلبة ومحطات في مشوارها الفني

الفنانة لبلبة أوضحت ان المخرج نيازى مصطفى هو من اكتشفها وليس الفنان أنور وجدى، قائلة: "أنور وجدي خدني على الجاهز" وأشارت إلى أنه لم يكن أحد يتوقع استمرارها في الفن.

وكشفت الفنانة لبلبة عن رفضها 9 أعمال في عام واحد بينهم 4 تليفزيون وبعضهم سينما وذلك خلال العام الماضي لأنها لم تقتنع بهم حيث تعودت ان تقول "لا" للأعمال التي لا تلبي طموحها بنصيحة حفظتها من الفنان الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب، لكنها لفتت الى أنها متفائلة بالحصول على الأدوار التي سترضيها قائلة :" جوايا يقين إن ربنا هيبعتلي حاجة مميزة وحلوة وهتبين أشياء جديدة عندي لسه مطلعتش، وأنا مستنياها، ولو مجتش شكرا".