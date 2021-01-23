حدث حريق لها بمنزل الزوجية..ت عرف على سبب غياب ريم أحمد عن عالم الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم الفنانة ريم أحمد بعيد ميلادها، والتي شاركت في عدد من الأعمال الفنانة واشتهرت بلقبها في مسلسل "يوميات ونيس" وهو "هدى الزئردة".

شاركت الفنانة ريم أحمد في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب الجمهور، وكان أبرزها مسلسل "يوميات ونيس" والذي بدأت من خلاله مسيرتها الفنية عقب اختيار محمد صبحي لها من بين عدد من الأطفال.

وتغيب ريم أحمد عن الساحة الفنية لفترة كبيرة، وجاء ذلك عقب مشاركتها صورة لمنزلها عقب تعرضه لحريق هائل وسرقة والذي يقع في جسر السويس مما آثار حزن الجماهير.