أول رسالة من راشد الماجد بعد وفاة والدته

راشد الماجد وجه أول رسالة إلى الجمهور عبر موقع تويتر بعد أيام من وفاة والدته، ووجه الشكر لكل من واساه في وفاة والدته في تغريدته.

راشد الماجد يوجه رسالة للجمهور بعد وفاة والدته

ونشر الفنان راشد الماجد رسالة عبر حسابه بموقع تويتر، في أول تعليق له بعد أيام من وفاة والدته، ووجه الشكر لكل من واساه في وفاة والدته وقال:" خالص الشكر والعرفان لكم جميعاً على تعازيكم ومواساتكم لنا لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعاً وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

النجوم يواسون راشد الماجد بعد وفاة والدته

وعلق عدد من النجوم على رسالة الفنان راشد الماجد على تويتر، وواصلوا مواساته ومنهم الفنانة أحلام التي كتبت له:" الله يحسن عزاك امي الغالي في امنا رحمه الله عليها، وجعل هذه الأيام خير أيامها يارب وربي يصبر قلبك"، وشيع الفنان راشد الماجد جنازة والدته منذ أيام، وتداول عدد من محبي الفنان السعودي صورًا له من جنازة والدته الراحلة، التي وارى جثمانها الثرى بمقبرة المحرق بالمملكة العربية السعودية، وظهر الفنان الشهير متأثرًا برحيل والدته، كما أنه حرص على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وارتدى الكمامة الطبية، هو وكافة الحاضرين.

الغموض يسيطر على حفل الفنان راشد الماجد بدبي

ونعى عدد من النجوم الراحلة وواسوا راشد الماجد، ومنهم الفنان رابح صقر والذي كتب له قائلاً:" اعزي اخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها و يسكنها فسيح جناته، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون"، وواسى الفنان عبد الله الرويشد راشد الماجد وقال:" خالص التعازي والمواساة لأخي الفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته رحمها الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسيطر الغموض على حفل الفنان راشد الماجد في مهرجان دبي للتسوق، والمقرر إقامته في يوم 29 يناير الجاري مع الفنان وليد الشامي، وأوقفت إدارة المهرجان بيع التذاكر لمدة 4 أيام لظروف طارئة، ولم تكشف عن تطورات إقامة الحفل في ظل مرور الفنان راشد الماجد بحالة حداد بعد وفاة والدته.