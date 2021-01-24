تركي آل الشيخ عن صورته في الطفولة: "بريء.. بس من يومي أحب الفن"

وظهر تركي آل الشيخ في الصورة وهو طفل يرتدي تيشيرت يحمل صورة المغني العالمي الراحل مايكل جاكسون، فيما علق على الصورة قائلاً "بريء بس من يومي أحب الفن ... مايكل على التيشيرت".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مؤخرًا صور له داخل سيارته الفريدة وبمجرد نزول الصور بدء رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثوا عبر مؤشرات جوجل عن نوعها.

واتضح نوع العربية هو مرسيدس 280 SE كشف معدل بالكامل من برابوس موديل 1971، وهي سياره فريده من نوعها تم تعديلها عن طريق اكبر شركه عالمية لتعديل السيارات النادرة.