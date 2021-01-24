فيديو محمد منير يعلق على حالته الصحية:"مريت بمرحلة صعبة في حياتي"

محمد منير تحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حالته الصحية، وعن ما مر به في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالته، وذلك خلال أحدث تصريحات له في برنامج "من مصر" على cbc.

محمد منير يتحدث على حالته الصحية وعودته الفنية

وطمأن محمد منير جمهوره على حالته الصحية في تصريحاته الأخيرة، وقال في مداخلته الهاتفية إنه الآن أصبح بخير ويحب أن يطمئن الجمهور على حالته، وأضاف:"أنا مريت بمرحلة صعبة في حياتي من مرض ومستشفيات بس الحمد لله ربنا عفا عني"، وقال إنه سعيد بعودته لجمهوره ولأعماله الفنية في الفترة الحالية، وذلك بعدما طرح أغنية "باب الجمال" و أغنية "فينك يا حبيبي".

أعمال محمد منير الجديدة

وقال محمد منير في تصريحاته إنه يجهز لأغنية وطنية لطرحها في الفترة المقبلة، وكشف عن تجهيزه لأغاني أخرى في الفترة المقبلة، واعتبرها أقوى من أغنيتي "باب الجمال" و"فينك يا حبيبي"، وقال إن سر نجاحه هو الإخلاص الشديد، وأن الله ساعده في إسعاد الجمهور بأغانيه، ووعد الجمهور بعدم الغياب عنهم طوال حياته، ولمس في الفترة الأخيرة اهتمام من الجمهور وحب كبير منهم له.

وشوق منير جمهوره لأعماله الجديدة وقال إنه يجهز لعدة حفلات جديدة في الفترة المقبلة، ويخطط لحفلة كبيرة تجمع كل جمهوره في القريب العاجل، وقال إنه يتمنى زوال جائحة كورونا من أجل عودة الحياة بعدما تغيرت رأساً على عقب، ولا يملك سوى الصبر من أجل تخطي هذه المرحلة، ويعتبر ذلك أول حديث للفنان محمد منير عن حالته الصحية بعدما أقلق الجمهور طوال الفترة الماضية على حالته، وتردد أنباء حول تدهورها ونقله للمستشفى، وكشف بعض المقربين منه عن شعوره بالإجهاد فقط بسبب عمله في الألبوم الجديد.

ألبوم محمد منير "باب الجمال"

ويعود محمد منير إلى الألبومات من خلال ألبوم "باب الجمال"، والذي يطرح أغانيه بشكل منفرد هذه الأيام، ويضم الألبوم الجديد "باب الجمال" ما يقارب 5 أغاني، بجانب "باب الجمال" و "فينك يا حبيبي" وهي: "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.