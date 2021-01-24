عمرو دياب يستعيد ذكرياته مع ابنيه التوأم بعد ظهورهما معه في حفله بدبي..فيديو وصور

عمرو دياب احتفل مع جمهوره في دبي منذ يومين في بحفل غنائي في مهرجان دبي للتسوق، والذي شهد عدة مفاجآت من بينها مشاركه ابنيه التوأم عبد الله وكنزي في الحفل.

عمرو دياب يوجه رسالة إلى ابنيه كنزي وعبد الله

وفاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره في حفله الأخير بمرجان دبي للتسوق، بظهور ابنيه عبد الله وكنزي معه على المسرح أثناء أدائه لأغنية "قمرين" والتي ارتبطت بابنيه وقت طرحها، واعتبر ذلك أبرز مفاجأة في حفل عمرو دياب الأخير، ونشر الهضبة مقطع من الحفل مع ابنيه، وأرفقه بفيديو من طفولتهما معه على المسرح أيضاً، واستعاد ذكرياته معهما ووجه إليهما رسالة قائلاً:" عمر مختلف ونفس الحب".

عمرو دياب في كواليس حفله في دبي

ونشر عمرو دياب عدة صور من كواليس حفله في دبي، ومنها صورة مع ابنيه كنزي وعبد الله وعدد من أصدقائهما، بالإضافة إلى عدة صور من الحفل، والذي يعتبر الحفل الأول لعمرو دياب في 2021، وكذلك الحفل الأول له بعد إطلاق ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والذي قدم أغانيه على المسرح لأول مرة في حفله بدبي.

عمرو دياب يخطف الأنظار في دبي

وخطف الفنان عمرو دياب الأنظار بتواجده في دبي منذ بداية العام الجاري، حيث ظهر في أكثر من مناسبة ومع عدد كبير من أصدقائه وكذلك عائلته، وتداول الجمهور مقطع فيديو له وهو يحتفل بعيد ميلاد سيدة الأعمال ريم أبو سمرة، بعد انتهاء حفله، بالإضافة إلى ظهوره مع عدد من فريق عمل ألبومه ومنهم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، ومن قبلها ظهر عمرو دياب مع الفاشينستا الكويتية روان بن حسين في إحدى المناسبات بدبي.

وأثار أيضاً الفنان عمرو دياب الجدل في الفترة الأخيرة بسبب استمرار غياب دينا الشربيني عن الظهور معه، سواء في أجازته بدبي أو في حفله الأخير، وكذلك غيابها عن الاحتفال بألبومه "يا أنا يا لأ"، وهو الأمر الذي اعتبره الجمهور تأكيداً لانفصاله النهائي عن دينا الشربيني، خاصة بعدما شكك البعض في البداية في خبر انفصالهما وتداولت أخبار حول وجود محاولات لإعادة علاقتهما.