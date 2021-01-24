بعد انتهاء عرض "ضربة معلم".. محمد عز يوجه رسالة شكر لكل صناعه

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد عز على توجيه رسالة شكر لكل العاملين بمسلسل "ضربة معلم"، والذين ساهموا في نجاحه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد عز صورة كتب عليها :"هتروحوا من ربنا فين منصور شردي"، وعلق على الصورة قائلًا:"شكرًا أستاذ أحمد عبد الفتاح، شكرًا أستاذ إسماعيل فاروق، شكرًا النجم محمد رجب، شكرًا شركة سينرجي، شكرًا كل فرد اشتغل من قلبه في مسلسل ضربة معلم،الحمد لله رب العالمين".

"ضربة معلم"بطولة محمد رجب، محمد عز، إنعام سالوسة، رياض الخولي، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، أحمد إمام، وكوكبة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، يشارك محمد عز حاليًا في فيلم"في عز الضهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم سرور، بطولة محمود حجازي، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، مينا مسعود، محمد علي رزق.